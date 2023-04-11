В Мегионе культурные проекты, поддержанные нефтяниками, стали событиями года

В Мегионе назвали лучшие проекты культурной сферы по итогам 2022 года. В их числе несколько инициатив, которые поддержал "Славнефть-Мегионнефтегаз".

Как рассказали Накануне.RU в компании, "Событием года в сфере культуры" стала этнографическая экспозиция "Два народа, живущих по "подолу Земли". Ее организовал Региональный историко-культурный и экологический центр при финансовом участии "Мегионнефтегаза". За пять месяцев уникальную выставку посетили свыше 2,3 тыс. человек.

Еще один проект – интернет-конкурс для талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья "Творчество для души" – признан "Событием года в области дополнительного образования в сфере культуры". В 2022 году в десяти номинациях конкурса участвовали около 300 одаренных ребят из нескольких регионов.

"Культура была и остается незыблемой основой общества. "Мегионнефтегаз" на протяжении многих лет системно поддерживает инициативы в области этнографии, музыки, в сфере дополнительного образования. Такие проекты формируют культурную идентичность нашего города, и мы рады, что они получают широкое признание, а их авторы – новый импульс для творческого поиска", – прокомментировала начальник управления корпоративных коммуникаций "Славнефть-Мегионнефтегаза" Елена Усанова.

В администрации Мегиона подчеркивают: для полноценного развития социокультурной сферы необходимы усилия не только власти. "Огромную роль играет поддержка со стороны благотворителей, и в нашем городе она есть, – констатировала заместитель главы города по социальной политике".