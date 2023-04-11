Электронные повестки будут присылать всем военнообязанным

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, кого именно коснутся новые правила вручения повестки из военкомата.

"Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть (новые будут действовать) для всех граждан, которые находятся в запасе", - сказал ТАСС Картаполов, отвечая на вопрос, коснутся ли нововведения только тех, кто должен быть призван на срочную службу, или всех военнообязанных.

Напомним, ранее Картаполов сообщил о том, что электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки и будут иметь юридическую силу, равную той, что есть у бумажной повестки. Для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры, вплоть до запрета на выезд из страны и запрета на сделки с имуществом.