11 Апреля 2023
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

VK запускает "карту цифровых учителей"

VK представил "карту цифровых учителей" — сервис, который должен помочь преподавателям "обмениваться опытом и развивать образовательную сферу", говорится в сообщении компании.
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Проект направлен на взаимодействие учителей и развитие "цифрового образования" в стране. Чтобы попасть на "карту цифровых учителей", нужно заполнить анкету в мини-приложении, указав данные о себе, в том числе регион и школу.

Судя по анонсу, проект посвящен продвижению и пропаганде дистанта, а также продвижению "цифровых активистов" среди учителей.

"На этой карте будут собраны учителя-лидеры, которые двигают школьное образование вперёд с помощью востребованных цифровых сервисов и продуктов", - заявил директор по развитию школьных и молодежных проектов VK Сергей Марданов.

Отмечается, что VK активно развивает платформу "Сферум". Ранее родители и эксперты сильно критиковали принуждение к регистрации на этом сайте, что обязательным, как признало Минпросвещения РФ, не является. В "Родительской палате" отмечают, что "Сферум" - это токсичная соцсеть, которая только создана под предлогом образования, но не имеет никакого отношения к учебе.

Как сообщалось, в феврале Всероссийская общественная организация "Общественный уполномоченный по защите семьи" направила запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову о результатах эксперимента по реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" (ЦОС). Согласно постановлению Правительства РФ 2020 года о запуске эксперимента с ЦОС, Минпросвещения в течение двух месяцев с даты завершения эксперимента должно было представить доклад о результатах. Он официально завершился 31 декабря 2022 года, но никакого отчета так и не было обнародовано.

Теги: учителя, образование, VK



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