В Челябинской области за десять дней произошло 73 лесных пожара на площади 684 гектара

В Челябинской области за десять дней пожароопасного сезона произошло 73 лесных пожара на площади 684 гектара. Об этом на брифинге рассказал и.о. начальника главного управления лесами региона Валерий Нигматуллин, передает корреспондент Накануне.RU.

71 пожар произошел на территории лесного фонда на площади 604 гектара, один пожар на землях Минобороны на площади 80 гектаров, один пожар произошел в Ильменском государственном заповеднике на площади 0,07 гектара. Больше всего возгораний произошло на территории Аргаяшского района (12 пожаров), Катав-Ивановского (семь пожаров), Сосновского района (семь пожаров), Красноармейского района (семь пожаров), Каслинского района (шесть пожаров) и Чебаркульского района (семь пожаров).

В настоящий момент тушат пожар в районе деревни Аширова Кунашакского района. По словам Валерия Нигматуллина, горят болота, все силы мобилизованы. Вчера на месте работали 38 человек и17 единиц техники.

"По предварительным данным, большой угрозы нет, сегодня мы планируем локализацию и ликвидацию. Сложность в том, что там в основном болотистые места, туда пробиться очень сложно. Пока не прогорит камыш, к лесным колкам пробраться сложно, вязнет техника. Держим ситуацию под контролем", - отметил он.

В регионе установлен четвертый класс пожарной опасности. Основными причинами возгораний остается переход огня с иных категорий и неосторожное обращение с огнем местного населения.

Нигматуллин напомнил южноуральцам, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Для граждан он составляет от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц от 100 до 400 тыс. рублей. Если это нарушение привело к лесному пожару, тогда штраф возрастает для граждан от 50 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц от 100 до 110 тыс. рублей, для юридических лиц от 1 млн до 2 млн. рублей. Кроме того, придется возместить ущерб, причиненный лесному фонду.