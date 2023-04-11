Мобилизация не планируется, - глава комитета Госдумы по обороне

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высказался о возможном возобновлении мобилизации.

"Ее нет и не планируется", - цитирует ТАСС Картаполова.

Напомним, в конце марта Генеральный штаб ВС РФ сообщил о том, что не планирует проводить вторую волну мобилизации. Об этом заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, уже призванных граждан и добровольцев, а также штатных военных хватает для выполнения всех задач.