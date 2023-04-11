11 Апреля 2023
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: Накануне.RU

Тайвань зафиксировал полсотни китайских военных самолетов в зоне опознавания своей ПВО

Военные Тайваня за сутки зафиксировали в прилегающем к острову регионе 12 кораблей и 91 летательный аппарат Народно-освободительной армии Китая (НОАК). 54 летательных объекта при этом вошли в зону опознавания противовоздушной обороны с юга и юго-запада.

По данным Минобороны Тайваня, Пекин направил к границам острова истребители, бомбардировщики, транспортные самолеты, самолеты раннего предупреждения, разведывательные и ударные дроны.

Ранее сообщалось, что КНР собирается провести в указанном регионе военные учения "Совместный меч". В ходе учений отрабатываются сценарии точечных ударов по ключевым целям на острове.

Теги: тайвань, остров, кнр, ноак, самолет, дрон



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