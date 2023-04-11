Мотопробег «Каспий – море дружбы» – уникальный и нестандартный формат международного сотрудничества

Председатель правления Астраханской региональной общественной организации «Азербайджанский центр содействия культурному и экономическому сотрудничеству» Адалят Гусейнов уверен, что мотопробег вокруг Каспия, возглавляемый губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, будет способствовать дальнейшему плодотворному взаимодействию не только России и Азербайджана, но и других прикаспийских стран.





«Мотопробег «Каспий – море дружбы» – проект уникальный. Он несёт в себе много смыслов и задач. Во-первых, это современный, нестандартный формат международного сотрудничества. Во-вторых, это ещё один шаг в укреплении добрососедских связей в Прикаспии. И в третьих, это достойный пример силы духа и выдержки для всех, особенно для подрастающего поколения. Ведь это непросто – столько дней провести на мотоцикле, преодолевая дорожные тяготы и хлопоты и при этом транслируя всему миру правильные ценности, такие как дружба, уважение к традициям и культуре разных народов и доброе сотрудничество», – считает председатель правления Астраханской региональной общественной организации «Азербайджанский центр содействия культурному и экономическому сотрудничеству» Адалят Гусейнов.

Почётный гражданин Астрахани Адалят Гусейнов стоял у истоков сотрудничества Астраханской области и Азербайджана. Он принимал активное участие в реализации гуманитарных проектов фонда Гейдара Алиева в Астраханской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, за годы сотрудничества фонда с регионом в Астрахани установлен памятник Гейдару Алиеву и благоустроен сквер имени общенационального лидера азербайджанского народа, проведена реконструкция школы №11 им. Г. Алиева, построен детский городок «Мечта», детский сад «Дружба», возведён мост-фонтан «Дружбы России и Азербайджана» через Приволжский затон, воздвигнут памятник Святому равноапостольному князю Владимиру, а также появился прилегающий к нему сквер, построен и успешно функционирует Азербайджанский деловой центр.