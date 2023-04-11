В Астрахани продолжается месячник благоустройства - озеленили новый сквер

По поручению губернатора Игоря Бабушкина еженедельные субботники будут проходить в Астрахани до конца апреля. Многие предприятия, организации и учебные заведения уже приняли участие в уборке. Глава областного центра Олег Полумордвинов отметил, что в городе наводят порядок на общественных и дворовых территориях, обновляют фасады жилых домов.

В новом сквере «Антикормаш», благоустроенном в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», прошел первый народный субботник. Представители регионального отделения партии «Единая Россия», сотрудники «Зелёного города», волонтёры и местные жители высадили несколько десятков дубов и можжевельников, а также тысячу цветов. К осени в центре парка посадят ель.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Астраханской области, этот парк выбрали жители в ходе народного голосования в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На месте пустыря теперь площадки для полноценного досуга. В сквере установлена система наблюдения. Сквер «Антикормаш» появился в Трусовском районе в прошлом году. Здесь обустроены детская и спортивная площадки, футбольное поле, скейт-парк.

«Мы благодарны губернатору Игорю Бабушкину, депутатам и всем причастным к появлению сквера в нашем районе. Мы ждали его не один десяток лет», – рассказала астраханка Галина Русецкая.