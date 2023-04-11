В России численность работающей молодежи опустилась до минимума за всю новейшую историю страны

За год, с декабря 2021 по декабрь 2022 гг. количество трудящихся россиян в молодом возрасте (до 35 лет) сократилось на 1,33 млн человек. До этого столь масштабное снижение численности работников указанной возрастной группы наблюдалось лишь по итогам 2020 г., когда оно достигало 1,34 млн человек.

В декабре прошлого года количество пребывающих на рынке труда молодых работников составило 21,5 млн человек (29,8% всех занятых), что является минимумом за весь период доступной статистики (с 2006 г.), говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанном на данных Росстата (есть у РБК). При этом с учетом того, что старение населения и рабочей силы начало активно проявляться еще с 1990-х, можно говорить о том, что численность занятой молодежи опустилась до минимума за всю новейшую историю страны.

В половозрастном разрезе количество работников младше 35 лет среди женщин сократилось сильнее, чем у мужчин: на 8,5% (декабрь к декабрю) против 3,5% соответственно. Важно также учитывать, что из числа занятых не исключаются военнослужащие и мобилизованные, хотя они выпадают из производственного процесса, говорится в исследовании.

Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести "весомый налог" при найме на работу мигрантов. По его мнению, это поможет мотивировать работодателей нанимать россиян. Также глава СК отметил, что для снижения социальной напряженности нужно разработать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов россиянами. При этом важно обеспечить граждан России достойным уровнем социально-трудовых гарантий.