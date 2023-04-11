Раненного ножом прикамского школьника выписали из больницы

Подростка, которого одноклассник ранил ножом в Асовской образовательной школе Березовского округа, выписали из больницы. Информацию подтверждают в минздраве, передает корреспондент Накануне.RU.

Он будет продолжать лечение амбулаторно.

Напомним, следователи возбудили два уголовных дела по статьям "Халатность" и "Покушение на убийство". Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По информации СМИ, у напавшего подростка был конфликт с одноклассником. Якобы он подвергался травле с его стороны. В марте у мальчика будто бы начались проблемы с психикой, появились видения. Известно, что ребенок смог пронести в школу нож, поскольку вход не был оборудован металлоискателем.

Также вчера стало известно, что подросток был отправлен в СИЗО на два месяца.