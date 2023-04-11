Сальдо: ВСУ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра.

По его словам, украинские силы на правом берегу Днепра маневрируют, меняют позиции и создают ложные, а также перебрасывают живую силу, технику и собирают плавательные средства.

По мнению Сальдо, у украинских военных недостаточно сил для успешного форсирования Днепра, передает РИА Новости.

Отметим, о скором контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли в Киеве. Ранее сообщалось, что украинские войска попытаются активизировать наступление в период с мая по октябрь. Текущая выжидательная позиция ВСУ связана с тем, то западная военная техника не приспособлена воевать в некомфортных для себя условиях при распутице.

Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин на встрече "Кибер Фронт" заявил, что Киев подготовил для контрнаступления от 200 до 400 тыс. человек. Впрочем, военный эксперт Владимир Евсеев считает эти цифры завышенными. Сроки начала контрнаступления сдвинулись, уровень подготовки и слаженности украинских военных различен, но добровольцев всё меньше, отметил он.