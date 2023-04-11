11 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Царев опасается, что срочников начнут отправлять на фронт

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев недоумевает по поводу того, что срочников, прошедших дополнительную подготовку, смогут привлекать к выполнению упрощенных задач в ходе миротворческих миссий — быть водителями, поварами и т.п., о чем недавно заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
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В этих условиях еще более непонятными становятся возрастные рамки для добровольцев, которые недавно установило Минобороны РФ. В них написано, что добровольцами могут быть мужчины до 60 лет. Но опыт показывает, что многие "ветераны" воюют не хуже молодых, тем более если они добровольцы. Они вполне могли бы быть и водителями, и поварами.

Также Царев недоволен запретом командирам добровольческих отрядов напрямую набирать добровольцев — все идет только через кадровое управление Минобороны, хотя понятно, что командир кого не надо к себе в отряд не возьмет. Это только затягивает процесс.

"Жаль, но система у нас и во время СВО работает только в одном направлении — в сторону зарегулированности. Шансов, что вернут прежний порядок, когда командиры набирали себе бойцов, и не было ненужных ограничений, крайне мало. Скорее срочников отправят на фронт?" — заключил политик.

Теги: Олег Царев, армия, добровольцы, срочники



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