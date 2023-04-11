11 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В пожаре в общежитии на Химмаше пострадал один из жильцов

Сегодня утром в общежитии на Дагестанской, 22 в Екатеринбурге произошел пожар, в результате которого пострадал один из жильцов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании в 9-этажном доме поступило в дежурную часть в 07.19. На месте выяснилось, что горели домашние вещи в квартире, а огонь уже успел распространиться на 10 кв.м. Несмотря на небольшую площадь, тушение осложнялось сильным задымлением и большим количеством людей, которых предстояло эвакуировать.

Пожар на улице Дагестанская в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожар на улице Дагестанская в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

По лестничным маршам выбраться удалось 10 жильцам, шестерых, в том числе и двоих детей, получилось вытащить с помощью спасательных устройств. Еще один был госпитализирован с отравлением продуктами горения.

Огонь был локализован в 07.56, а уже в 08.06 открытое горение было ликвидировано. В тушении было задействовано 44 человека и 13 единиц пожарно-спасательной техники.

Пожар на улице Дагестанская в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Теги: Химмаш, Екатеринбург, пожар, общежитие



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