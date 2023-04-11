В Екатеринбург вернулся депутат Жуков, ушедший добровольцем в зону СВО

Депутат городской думы Екатеринбурга Тимофей Жуков вернулся в Екатеринбург из зоны проведения СВО. Об этом стало известно сегодня во время очередного заседания гордумы, в котором депутат принял участие.

Перед началом заседания Жукова поприветствовали коллеги, поздравив с возвращением домой. Депутат вернулся с контузией, из-за чего ему сейчас немного сложно разговаривать.

Напомним, что Жуков отправился добровольцем в зону специальной военной операции еще в ноябре прошлого года.