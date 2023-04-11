11 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: me-forum.ru

Миронов обратится к генпрокурору по поводу "судилища" над Евичем

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов намерен обратиться к генеральному прокурору РФ с просьбой "не допустить судилища, которое хотят устроить над заслуженным врачом" - военным хирургом Юрием Евичем , которого обвиняют в дискредитации армии.
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Как сообщалось, на Евича подали донос, так как на выступлении в Южно-Сахалинске для сотрудников Росгвардии он заговорил о существующих проблемах. Лекция длилась три часа, но в протокол попали четыре вырванных из контекста фразы. Евича поддержали многие известные фигуры, в том числе губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Миронов уверен, что вместо выявления и наказания тех, кто реально дискредитирует нашу армию, в суд потащили "настоящего патриота и добровольца Донбасса, благодаря советам и навыкам которого было спасено немало жизней". Фактически он пострадал за правду о состоянии военной медицины, чем воспользовались его недоброжелатели. Бойцам действительно не хватает качественной медицинской помощи на фронте, и в этом нет никакой дискредитации.

"Если такие случаи будут повторяться, будем вносить поправки в закон, чтобы защитить патриотов от необоснованных обвинений", - написал лидер "Справедливой России".

Теги: Юрий Евич, Сергей Миронов, армия



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