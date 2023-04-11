Shot: Беспилотник со взрывчаткой врезался в забор аэропорта в Белгороде

Беспилотник ВСУ со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта в Белгороде, пишет Shot.

По данным телеграм-канала, при падении взрывное устройство сдетонировало. Поврежден забор и кабель сигнализации. Специалисты обследуют обломки беспилотника и место взрыва.

Аэропорт, к которому направлялся дрон, находится в 35 километрах от Украины. Воздушная гавань не работает из-за режима ограничения полетов, введенного в приграничных регионах РФ.

В конце марта беспилотник атаковал газо-насосную станцию "Газэнергосети" в Белгороде. Сообщалось, что БПЛА мог быть снаряжен кустарным самодельным взрывным устройством. Осколками взрывного устройства был поврежден пустой газовый резервуар емкостью 30 тысяч литров, а также газопровод.