11 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

ЦБ рекомендовал авиакомпаниям перестать "на автомате" продавать страховку

ЦБ посоветовал авиакомпаниям отключить на своих сайтах автоматическое согласие пассажиров на покупку страховки при приобретении билета. Соответствующую рекомендацию выдала служба по защите прав потребителей. Сейчас автоматическое согласие предусмотрено почти у всех перевозчиков, стоимость полисов составляет 300-600 руб.

Рекомендация содержится в протоколе, составленном после мартовского совещания с представителями перевозчиков, страховых компаний и Роспотребнадзора, пишет "Ъ". Представители ЦБ отметили "негативный информационный фон, связанный с предустановленным согласием" на страхование, а также небольшой "размер страховой премии, который не мотивирует потребителей на возврат полиса и маскирует проблему".

Кроме того, автоматическая галочка на страховке, сказано в протоколе, создает риски заключения договора без его предварительного изучения.

В Роспотребнадзоре уточнили, что вынесли за прошлый год 82 предостережения транспортным компаниям за "автоматические страховки" и направили в суд 12 исковых заявлений "о защите интересов неопределенного круга лиц" из-за навязывания страховок.

Напомним, как сообщалось ранее, Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг по поручению правительства рассмотрят возможность создания в России индустрии по восстановлению подержанных запчастей. Такие запчасти в дальнейшем могут применяться при ремонте автомобилей по ОСАГО и каско. Пока такая отрасль является кустарной, а использование б/у запчастей при ремонте по страховке вызывает многочисленные споры. Восстанавливать подержанные запчасти в России активно начали после того, как новые оригинальные исчезли из продажи – в результате введения санкций на фоне начала СВО.

Теги: Авиакомпании, сбор, страховка



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