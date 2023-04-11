11 Апреля 2023
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: правительство.янао.рф

СМИ: "НОВАТЭК" просит правительство снизить дополнительные налоги для проекта "Ямал СПГ"

Глава "НОВАТЭК" Леонид Михельсон обратился к властям с просьбой предоставить отсрочку по выплате дополнительного объема налога на прибыль проекта "Ямал-СПГ" за прошлый год, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

Увеличение налога на прибыль произошло из-за изменения подхода министерства финансов к учету курсовых разниц. Согласно разъяснениям ведомства, при расчете базы по налогу на прибыль за 2022 г. учитывается только превышение отрицательных курсовых разниц над положительными.

Для "Ямала СПГ" разер дополнительного объема налогового платежа за прошлый год составляет 40 млрд руб. При этом с 2023 г. компания платит налоги на прибыль по более высокой ставке (она выросла с 22% до 34%). Михельсон в своем письме премьер-министру Михаилу Мишустину сообщает, что единоразовая доплата негативно влияет на денежный поток НОВАТЭКА в этом году и на финансирование проектов СПГ.

Также он просит не учитывать в налогооблагаемой базе за 2022 год положительные курсовые разницы для тех компаний, которым с 2023 года приходится платить налог на прибыль в федеральный бюджет по повышенной ставке 17%.

Теги: НОВАТЭК, Михаил Михельсон, Ямал СПГ, налоги на прибыль



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