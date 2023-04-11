На Сахалине задержали мужчину, пытавшегося уехать на Украину и вступить в ВСУ

В Сахалинской области задержали россиянина по подозрению в госизмене.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным спецслужбы, мужчина хотел уехать на Украину транзитом через территорию третьей страны. Там он собирался вступить в ВСУ и участвовать в боевых действиях против РФ.

Накануне комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ужесточение статьи Уголовного кодекса "Госизмена". Сейчас она предусматривает максимальное наказание до 20 лет, но законопроект предлагает сделать наказание пожизненным.