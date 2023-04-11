11 Апреля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Четверо бойцов из Челябинской области вернулись из украинского плена

Из украинского плена в Россию вернулись четверо военнослужащих из Челябинской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко, передает корреспондент Накануне.RU.

"Поздно вечером получила замечательную новость – четверо наших земляков из Ашинского, Усть-Катавского районов и Трехгорного, находившихся в плену, вчера вернулись в Россию", - сообщила она на своей странице в соцсети.

Сударенко отметила, что после реабилитации бойцы вернутся к своим семьям.

Напомним, ранее Минобороны сообщило о том, что 106 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории после переговоров.

Теги: военнослужащий, плен,



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