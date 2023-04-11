Как в ядерную зиму: на Камчатке вулкан Шивелуч устроил мощнейшие пеплопады

Вулкан Шивелуч на Камчатке начал извержение. Ночью он выбросил гигантское облако пепла на высоту до 20 километров. Оно накрыло окрестные поселки мощнейшим пеплопадом и пока не рассеялось, так что даже утром не все смогли увидеть небо и солнце.

По данным ученых и спасателей, непосредственной угрозы поселкам нет: потоки с вулкана до них не дойдут, крупные обломки и камни не долетят. Тем не менее, восьмисантиметровый слой пепла со всех поверхностей убирать придется очень долго.

"Вулкан, наконец-то, начал извергаться как положено. Сильная фаза извержения началась около часа ночи, к шести утра она достигла максимальной интенсивности, произошел пепловый выброс, пепел достиг высоты 20 км. Пепловое облако преимущественно распространялось в западном направлении. В ближайших населенных пунктах прошли сильные пеплопады", - рассказал директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" Данила Чебров.

Он отметил, что вулкан готовился к сильному извержению год.

"Нельзя исключать, что будут повторные выбросы пепла на высоту 10-12 км, хотя сейчас активность извержения снижается. В зоне опасности трасса Ключи – Усть-Камчатск, ее могут затронуть селевые потоки", - добавил ученый.

"Шивелучу присвоен "красный" код авиационной опасности. В целях обеспечения безопасности авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полётов по данному маршруту. Также спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям Камчатки воздержаться от посещения самого вулкана Шивелуч и его окрестностей на расстоянии не менее 25 километров от исполина", - говорится в сообщении МЧС.