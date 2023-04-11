Как в ядерную зиму: на Камчатке вулкан Шивелуч устроил мощнейшие пеплопады

11 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Электронные повестки будут присылать всем...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Дальневосточный ФО
Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ &quot;Единая геофизическая служба Российской академии наук&quot;

Как в ядерную зиму: на Камчатке вулкан Шивелуч устроил мощнейшие пеплопады

Вулкан Шивелуч на Камчатке начал извержение. Ночью он выбросил гигантское облако пепла на высоту до 20 километров. Оно накрыло окрестные поселки мощнейшим пеплопадом и пока не рассеялось, так что даже утром не все смогли увидеть небо и солнце.

По данным ученых и спасателей, непосредственной угрозы поселкам нет: потоки с вулкана до них не дойдут, крупные обломки и камни не долетят. Тем не менее, восьмисантиметровый слой пепла со всех поверхностей убирать придется очень долго.

"Вулкан, наконец-то, начал извергаться как положено. Сильная фаза извержения началась около часа ночи, к шести утра она достигла максимальной интенсивности, произошел пепловый выброс, пепел достиг высоты 20 км. Пепловое облако преимущественно распространялось в западном направлении. В ближайших населенных пунктах прошли сильные пеплопады", - рассказал директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" Данила Чебров.

Пеплопад при извержении вулкана.(2023)|Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук"

 Он отметил, что вулкан готовился к сильному извержению год.

"Нельзя исключать, что будут повторные выбросы пепла на высоту 10-12 км, хотя сейчас активность извержения снижается. В зоне опасности трасса Ключи – Усть-Камчатск, ее могут затронуть селевые потоки", - добавил ученый.

Пеплопад при извержении вулкана.(2023)|Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук"

"Шивелучу присвоен "красный" код авиационной опасности. В целях обеспечения безопасности авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полётов по данному маршруту. Также спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям Камчатки воздержаться от посещения самого вулкана Шивелуч и его окрестностей на расстоянии не менее 25 километров от исполина", - говорится в сообщении МЧС.

Теги: шивелуч, вулкан, извержение, пеплопад, камчатка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети