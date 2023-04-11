Иванов уточнил, сколько уральцев вернулось из украинского плена и сколько еще ждут спасения

Депутат Госдумы по Свердловской области Максим Иванов уточнил, сколько именно уральских бойцов накануне вернулось из украинского плена. Более подробную информацию он выложил в своих социальных сетях.

Согласно списку без вести пропавших на СВО солдат, составленному по обращениям родных бойцов, вчера домой вернулись по два жителя Екатеринбурга и Карпинска, и по одному жителю Краснотурьинска, ХМАО и Краснодарского края.

"В рабочем списке остается еще 35 военнослужащих в возрасте от 21 до 56 лет. Практически все из Свердловской области. По четырем точно известно, что они в плену. Судьба остальных пока не установлена. Работу по ним продолжаю вместе с коллегами", - написал Иванов.

Напомним, согласно информации Минобороны РФ, вчера с подконтрольной киевскому режиму территории домой вернулось 106 российских военнослужащих. По словам Иванова, среди них была девушка, а также военнослужащий, пробывший в плену около года. Военные будут доставлены в Москву на лечение. Им оказывается медицинская и психологическая помощь.