Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела по факту убийства подростка в Челябинске

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту убийства подросткам в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением обнаружили ночью 9 апреля около одного из домов. В его убийстве подозревают 20-летнего местного жителя. По версии следствия, он в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, от которого подросток скончался. В ближайшее время обвиняемому изберут меру пресечения.

По информации СМИ, подозреваемый и подросток были знакомы между собой, у них произошел конфликт из-за оскорблений в соцсети. Обвиняемый – уроженец Таджикистана, студент Уральского регионального колледжа. Как пишет Readovka, перед убийством несколько человек искали подростка в компьютерном клубе в здании ТРК, но его там не было. По словам друзей школьника, конфликт произошел в компьютерном клубе, в потом они "вышли на стрелку". Обвиняемый нанес подростку два удара ножом.