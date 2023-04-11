История с избиением ребенка в детском саду на Среднем Урале дошла до Бастрыкина

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки инцидента, произошедшего в детском саду пос. Мартюш (Каменск-Уральский).

"По данному факту следственными органами СУ СК России по Свердловской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Глава ведомства поручил и.о. руководителю СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

Напомним, по имеющимся данным, воспитатель детского сада якобы избила 5-летнего воспитанника детдома прямо на глазах родителей других детей. Якобы ребенок не хотел выбрасывать найденную ранее палку, после чего женщина схватила мальчика за шиворот, начала колотить и увела на второй этаж.