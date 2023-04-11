11 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: kremlin.ru

Глава ВТБ предложил перезапустить процесс приватизации в России

Глава ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить процесс приватизации в России для финансирования приоритетных проектов. Об этом он написал в статье для РБК.

По мнению банкира, это могло бы обеспечить новую модель роста российской экономики. Костин указал, что передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, который ранее уже доказывал свою эффективность.

Российский бизнес, полагает глава ВТБ, накопил большой инвестиционный капитал. "Деньги в стране есть",— считает он.

Еще одним источником финансирования могло бы стать повышение уровня госдолга, считает Костин. Глава ВТБ поставил под вопрос необходимость сохранения госдолга на уровне 17% ВВП, тогда как проблемным считается порог в 60% ВВП. По мнению Костина, без угрозы для финансовой стабильности экономика таким образом может пополниться на порядка 70 триллионов рублей.

Еще одним источником денег для экономики Костин назвал ликвидные средства Фонда национального благосостояния. "Мы слишком долго изымали деньги из экономики. Настало время их возвращать", — заявил он.

Теги: костин, втб, приватизация



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