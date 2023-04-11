Профиль на Госуслугах вновь можно удалять

Россиянам вернули возможность удалить свой аккаунт на Госуслугах. На портале снова доступна функция удаления учетной записи пользователя, пишет "Ъ". Сделать это можно на сайте или через мобильное приложение.

Напомним, удалять свой профиль на портале запретили в конце марта. Это произошло после того, как на фоне начала весеннего призыва в армию стало известно о рассылке электронных повесток от военкомата. 10 апреля в Госдуме заявили о том, что электронные и бумажные повестки в военкомат имеют равную юридическую силу. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о том, что электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки и будут иметь юридическую силу, равную той, что есть у бумажной повестки.