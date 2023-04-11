11 Апреля 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Гордума Екатеринбурга приняла решение о переходе на новую схему выборов

Депутаты городской думы Екатеринбурга одобрили переход на новую схему выборов. Она предусматривает сокращение числа депутатов думы, избираемых по партийным спискам.

Напомним, согласно новой схеме, только 10 депутатов будут избираться по партийным спискам, а 25 - по одномандатному округу. Ранее разделение шло 50/50. Из 36 депутатов на заседании присутствовало 32. 27 проголосовало за поправки, четверо выступили против и один воздержался.

Депутаты заксобрания Свердловской области одобрили новую схему еще в феврале, хотя и не обошлось без перепалок и обвинений конкретных партий.

Сейчас идет подача документов для участия в предварительном голосовании на предстоящих выборах в Екатеринбургскую городскую думу. Они принимаются до 27 апреля. Спикер ЕГД Игорь Володин на днях сдал документы для участия в праймериз "Единой России" по одномандатному избирательному округу №18 и по единому общемуниципальному избирательному округу.

Теги: гордума, схема выборов, Екатеринбург



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