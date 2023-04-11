В Томске все кандидаты на пост мэра взяли самоотвод

Выборы мэра Томска признали несостоявшимися. Причина – оба кандидата в день голосования взяли самоотвод.

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"Выборы мэра города Томска признаны несостоявшимися", - цитирует ТАСС спикера гордумы Чингиса Акатаев.

Оба кандидата на пост мэра Томска Максим Лучшев и Михаил Ратнер заявили о снятии своих кандидатур с выборов на заседании, на котором должно было пройти голосование. Следующий конкурс будет назначен на лето или сентябрь этого года.

Напомним, осенью прошлого года губернатор Томской области Владимир Мазур высказался о дискуссии, развернувшейся вокруг выборов мэра Томска. По словам главы региона, он "внимательно следит за развернувшимися спорами, услышал самые разные аргументы депутатов, объединений ветеранов, профсоюзов, промышленников", после чего решил "выразить свою позицию, потому что всегда был за честность и открытость".

"Региональной столице нужен глава, который прямо сейчас начнёт решать годами копившиеся проблемы. Нашему городу нужен полновластный хозяин, которого у Томска нет уже два года. И нужен срочно: не за горами зима, в разгаре бюджетный процесс. Мы не можем терять время и деньги", - написал Мазур в своем Telegram-канале.