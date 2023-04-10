11 Апреля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.ru

Правительство одобрило создание Россией и Киргизией совместной системы ПВО

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому, одобрено создание российско-киргизской объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Документ опубликован на портале правовой информации. Соответствующее соглашение теперь будет представлено президенту Владимиру Путину, чтобы тот внес его на ратификацию в Госдуму.

Напомним, ранее стало известно, что инфраструктура уникальной советской базы противолодочного вооружения ВМФ на Иссык-Куле может уйти с молотка. По оценкам экспертов и наблюдателей в самой Киргизии, кредитная нагрузка на компанию-оператора оказалась слишком высока. Еще с 90-х частью военно-морской базы управляют местные коммерческие структуры — предприятие "Улан" в Пристани-Пржевальске занимается разработкой торпедного вооружения, и если сейчас оно не справится со своими финансовыми обязательствами, то имущество военно-производственного объекта может быть распродано как залог по кредиту.

Теги: Россия, Киргизия, ПВО



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