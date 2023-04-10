11 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили не превращать школьников в "квалифицированных потребителей"

Депутат Госдумы, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина раскритиковала идею своей коллеги, парламентария Анны Скрозниковой, которая предложила платить ученикам за полученные в школе пятерки и переводить эти деньги на "Пушкинскую карту".

"В очередной раз поражена "креативностью" некоторых коллег. А, например, за успешный перевод бабушки через дорогу они платить детям не собираются? Или, скажем, за то. что они будут убирать утром постель, собирать себе портфель, здороваться с учителям и одноклассниками?", - размышляет Останина в своем telegram-канале.

Судя по всему, идея сделать из россиян "квалифицированных потребителей" все еще сидит в некоторых головах, отмечает Останина, причем головах либеральных.

"Кажется им, что все можно купить и продать. Вот только на линии фронта в решающий момент на первый план выходят иные мотивы. Наемники на амбразуру на бросаются. Они привыкли получать деньги за свои "пятерки". Осталось лишь, перефразируя Высоцкого, спросить новоиспеченного депутата: "Где деньги, Ань?.."", - написала Останина.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия") с иронией высказался о предложении коллеги по думе Анны Скрозниковой ("Новые люди") "оплачивать" школьникам пятерки, переводя деньги из бюджета на Пушкинские карты детей.

"Сразу видно, что девушка не так давно окончила школу и, получив депутатский мандат, решила теперь воплотить свои детские мечты. Следующей ее инициативой — может стать законопроект о бесплатной раздаче школьникам мороженого", - пишет Хинштейн в своем Telegram-канале (авторское написание сохранено – прим. ред.). Скрозниковой 27 лет. Депутатом она стала совсем недавно – получила мандат после того, как представитель "Новый людей" Максим Гулин сложил полномочия из-за перехода на другую работу.

Теги: Анна Скрозникова, "Новые люди", школьники, дети, Госдума



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Ранее 10.04.2023 14:35 Мск Не все депутаты Госдумы согласны поощрять пятерки школьников деньгами


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