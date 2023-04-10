11 Апреля 2023
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Политика Центральный ФО В России
Фото: yarnovosti.com/скрин

"Распоряжение свыше": в Ярославле демонтируют рекламные баннеры ЧВК "Вагнер"

Рекламное агентство в Ярославле вопреки имеющимся договоренностям намерено демонтировать билборды с агитацией ЧВК «Вагнер». Об этом сообщают СМИ.

По информации местной прессы, соответствующее распоряжение пришло ярославским подрядчикам «свыше». Издание «Тутаевская народная газета» привело комментарии представителей ЧВК.

«С нами связалась менеджер рекламного агентства, это то агентство, через которое мы делали закупку рекламы. Она сообщила нам, что у них «распоряжение свыше» демонтировать наши уже оплаченные билборды, потому что реклама ЧВК «Вагнер» в городе запрещена», — цитирует газета.

При этом в «оркестре» подчеркнули, что реклама в городе была размещена заранее — не менее недели назад.

Примечательно, что для отказа в размещении объявлений подрядчики должны иметь законные основания, о чем ранее заявляла член Адвокатской палаты Московской области Виолетта Волкова. Специалист поясняла, что уважительной причиной для этого могут послужить какие-либо правонарушения, которых со стороны ЧВК «Вагнер» не наблюдается — компания действует в интересах России, и никаких противоречий в ее работе государство не видит.

Теги: чвк вагнер, билборды, банеры, агитация



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