Свердловская полиция ведет поиск сбежавшего из зала суда жителя Первоуральска

В Первоуральске рецидивист сбежал прямо из здания суда. Теперь 26-летнего Александра Колмакова разыскивают все наряды комплексных сил свердловского гарнизона полиции и специалисты ГУФСИН. Об этом масс-медиа рассказал официальный представитель регионального главка МВД Валерия Горелых.

По его данным, молодой человек совершил дерзкий побег вечером 10 апреля. Сообщение об этом ЧП поступило в 17.52 по местному времени. По словам Валерия Горелых, данный гражданин и ранее имел проблемы с законом, его судили за причастность к грабежу, краже и мошенничеству.

"В первый раз он сидел в ИК-1 Курганской области, откуда освободился 24 апреля 2019 г. Вторую ходку отбывал в ИК-12 в Нижнем Тагиле, откуда по УДО вышел 29 августа 2022 г.", - рассказал полковник Горелых.

По его словам, мужчина осел в Первоуральске, но нарушал требования условно-досрочного освобождения, из-за чего судебные приставы доставили его в суд, чтобы заменить УДО на лишение свободы.

"Когда судья принял решение вновь отправить Колмакова под стражу, тот через окно совершил побег на втором этаже здания, где не было решеток, и ретировался в неизвестном направлении", - добавил полковник Горелых.

Он призвал всех, кто может располагать сведениями о его местонахождении, проинформировать любое отделение полиции по линии 02.

"В настоящее время сыщики уголовного розыска отрабатывают связи беглеца, проверяют вокзалы и иные точки, где может скрываться злоумышленник", - отметил пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.

О результатах поиска беглеца он пообещал проинформировать общественность дополнительно.