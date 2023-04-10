Электронные оповещения из военкомата будут иметь ту же силу, что и бумажные повестки

В Госдуме сообщили о том, что электронные и бумажные повестки в военкомат имеют равную юридическую силу.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о том, что электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки, и будут иметь юридическую силу, равную той, что есть у бумажной повестки, пишет ТАСС. Для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры, вплоть до запрета на выезд, уточняет издание.

Напомним, ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, выступая на тематическом селекторном совещании с руководящим составом армии, сообщил о том, что призывная кампания проходит в плановом порядке. Призыв в стране обеспечивают более 2,7 тыс. призывных комиссий. В соответствии с указом президента, в войска будет направлено 147 тыс. человек.