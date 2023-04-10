Электронные оповещения из военкомата будут иметь ту же силу, что и бумажные повестки

10 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ сорвали контратаку ВСУ в Авдеевке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Электронные оповещения из военкомата будут иметь ту же силу, что и бумажные повестки

В Госдуме сообщили о том, что электронные и бумажные повестки в военкомат имеют равную юридическую силу.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о том, что электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки, и будут иметь юридическую силу, равную той, что есть у бумажной повестки, пишет ТАСС. Для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры, вплоть до запрета на выезд, уточняет издание.

Напомним, ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, выступая на тематическом селекторном совещании с руководящим составом армии, сообщил о том, что призывная кампания проходит в плановом порядке. Призыв в стране обеспечивают более 2,7 тыс. призывных комиссий. В соответствии с указом президента, в войска будет направлено 147 тыс. человек.

Теги: Андрей Картаполов, оповещение, военкомат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.04.2023 12:50 Мск Шойгу оценил влияние электронной базы данных срочников на весенний призыв
Ранее 03.04.2023 09:38 Мск Свердловских призывников не отправят служить в новые регионы РФ
Ранее 31.03.2023 20:07 Мск Минцифры: удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии
Ранее 31.03.2023 15:52 Мск На Госуслугах исчезла опция "удалить профиль" – после заявления о рассылке электронных повесток
Ранее 31.03.2023 11:09 Мск Ни один призывник весеннего призыва не будет направлен в зону СВО, - Генштаб
Ранее 31.03.2023 09:28 Мск Минобороны в весенний призыв опробует электронные повестки
Ранее 30.03.2023 20:00 Мск Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу
Ранее 30.03.2023 11:15 Мск Призывников не будут направлять служить в новые регионы России


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети