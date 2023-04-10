Из украинского плена освобождены бойцы из Свердловской области и ХМАО
Депутат Госдумы Максим Иванов привел детали состоявшегося сегодня обмена военнопленными.
"Сегодня удалось обменять еще четверых военнопленных из Свердловской области и ХМАО. Наших парней, чьи родные обращались ко мне за помощью. Парни из Карпинска, Краснотурьинска, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга", - написал Иванов в своем telegram-канале.
Напомним, ранее Минобороны сообщило о том, что 106 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории после переговоров.