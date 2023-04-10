МО сообщило о возвращении 106 российских военных из украинского плена

106 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории после переговоров, сообщает Минобороны РФ.

Военные будут доставлены в Москву на лечение. Им оказывается медицинская и психологическая помощь.

По данным ООН, около половины задержанных на Украине российских военнопленных сообщили, что подвергались пыткам и жестокому обращению. При этом систематической практики жестокого обращения в местах постоянного содержания под стражей не наблюдается, отметили в организации.