В Пермском крае пять рыбаков провалились под лед

В Прикамье во время рыбалки пять рыбаков провалились под лед, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

Следователи проводят процессуальную проверку.

Первый инцидент произошел 7 апреля. 79-летний мужчина вместе с приятелем провалился под лед на реке в поселке Сылва. Их вытащили очевидцы. Один рыбак погиб, второй доставлен в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

8 апреля аналогичная трагедия произошла на реке Жебреи. Спасатели обнаружили в реке тела 60-летнего и 61-летнего рыбаков. Обнаружить тело третьего мужчины до сих пор не удалось.