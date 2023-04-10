В пресс-службе Пригожина подтвердили рассылку писем с приглашением вступить в ЧВК "Вагнер"

Письма с приглашением вступить в ЧВК "Вагнер", приходящие жителям Свердловской области, являются подлинными. Об этом сообщает пресс-служба Евгения Пригожина.

"Пресс-служба получает многочисленные запросы от СМИ по поводу листовок. Да, действительно, листовки со следующим содержанием рассылает рекрутинговая служба ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении.

Напомним, что на днях жители Арамиля и Первоуральска стали получать письма с обращением Героя России и главы "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" Андрея Трошева:

"Приглашаю Вас устроиться на работу в ЧВК "Вагнер"! Прямо сейчас наши подразделения продолжают действовать в зоне проведения специальной военной операции и мы набираем добровольцев для дальнейшей работы"..

Ранее СМИ сообщали, что в разных городах открылись офисы для набора в ЧВК "Вагнер". Также по стране работают мобильные центры. Рекрутеры компании объедут самые отдаленные уголки России, чтобы все желающие могли вступить в организацию.