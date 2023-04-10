Байден собрался переизбираться
Президент США Джо Байден планирует переизбираться, но пока не готов объявить об этом, об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News, цитату приводит РИА Новости.
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Президент США Джо Байден планирует переизбираться, но пока не готов объявить об этом, об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News, цитату приводит РИА Новости.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС