10 Апреля 2023
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Фото:Накануне.RU

"Аэрофлот" отправил самолет на техобслуживание стоек шасси в Иран

"Аэрофлот", находящийся под западными санкциями, отправил самолет Airbus A330-300 на техническое обслуживание в Иран. В Тегеране широкофюзеляжный самолет из парка российского перевозчика обслужат специалисты иранской авиакомпании Mahan Air, передает РБК.

Переговоры о возможности обслуживания самолета велись несколько месяцев. Главное требование заказчика – обслуживание стоек шасси самолета.

Сообщается, что ранее "Аэрофлот" заключал соглашение на обслуживание с техниками из Гонконга, но взаимодействие с этим сервисом попало под санкции.

В конце марта "Аэрофлот" сообщал, что техники компании впервые сами поменяли шасси у Airbus A330.

Теги: аэрофлот, техобслуживание, сервис, airbus, иран



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