В семи свердловских муниципалитетах введен особый противопожарный режим

На сегодняшний день в Свердловской области введен особый противопожарный режим в семи муниципалитетах региона.

Как сообщили Накануне.RU в областном ГУ МЧС, это Екатеринбург; Нижний Тагил; Махневское муниципальное образование; Березовский городской округ (в лесах); Камышловский городской округ; Камышловский муниципальный район и Полевской городской округ.

На время особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные запреты, в том числе на:

разведение костров на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений;

сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой растительности, листвы и камыша;

проведение неконтролируемых отжигов сухой растительности, а также пожароопасных работ;

несанкционированные свалки твердых бытовых и горючих отходов.

Как отметили в МЧС, из-за сложившихся климатических условий в Свердловской области ухудшается лесопожарная обстановка. В этой связи увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с переходом огня на населенные пункты и объекты экономики.

Напомним, что сегодня в экстренные службы поступил сигнал о возгорании сухой растительности в СНТ "Светлое" в городском округе Сухой Лог. Из-за ветреной погоды и большого количества травы огонь мгновенно распространился и перешел на строения. Пострадали восемь домов.