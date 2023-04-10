В Челябинской области водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

В Копейске Челябинской области водитель сбил девятилетнего ребенка на пешеходном переходе. Девочка получила травмы.

Как сообщили Накануне.RU в ОГИБДД по Копейску, ДТП произошло днем 7 апреля в районе дома № 11 по улице Гольца. Водитель ВАЗ 21099, не имея водительского удостоверения, сбил девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Водитель скрылся.

Его задержали в течение двух часов. У мужчины были признаки опьянения, но он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Девочке назначено амбулаторное лечение.