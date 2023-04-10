Таможенники из Внуково нашли человеческий череп в посылке для получателя в США

Сотрудники таможни в логистическом центре Внуково (Москва) обнаружили в одной из посылок человеческий череп. Его заметили при сканировании отправлений. "В коробке лежал череп с частично разрушенной задней костью и нижняя челюсть. В декларации отправитель указал, что пересылает пластиковую анатомическую модель. Но эксперты определили, что череп вполне настоящий", - говорится в сообщении ФТС.