В Екатеринбурге автобус №54 изменит маршрут из-за строительства трамвайной линии

В Екатеринбурге автобус №54 временно изменит путь следования из-за строительства трамвайной линии в Академический район.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, с 15 апреля по 9 мая 2023 года автобус №54 "Синие Камни – Краснолесье" будет ходить следующим образом:

улица Вильгельма де Геннина – Проспект Академика Сахарова – улица Анатолия Мехренцева и далее по маршруту (в прямом направлении);

улица Анатолия Мехренцева – Проспект Академика Сахарова – улица Вильгельма де Геннина и далее по маршруту (в обратном направлении).

В маршрут включат остановочные пункты "ЖК Аксиома", "Преображенский парк" и "Вильгельма де Геннина". При этом остановка "Анатолия Мехренцева" будет временно исключена.

Как пояснили в мэрии, такие нововведения вызваны строительством трамвайной линии на улице Павла Шаманова. Администрация Екатеринбурга просит жителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, в марте был опубликован график перекрытий улиц в Академическом из-за строительства трамвайной линии. Ограничения продлятся до конца июня.