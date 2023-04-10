10 Апреля 2023
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Экономика В России Крым
Фото: kremlin.ru

Путин поручил выравнить уровень доходов крымчан со средними показателями по России

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры по выравниваю уровня доходов жителей Крыма и Севастополя со средними показателями по стране.

"Доклад - до 1 сентября 2023 года, далее - один раз в полгода", - говорится в поручении на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Теги: путин, крым, уровень доходов



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