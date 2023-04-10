10 Апреля 2023
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Экономика За рубежом
Фото: kremlin.ru

Казахстан нарастит транзит своей нефти через Азербайджан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подводя итоги встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщил, что будет расти транзит казахстанской нефти через Азербайджан.

"Благодаря нашим договоренностям, в этом году через Азербайджан состоялась отправка первой партии казахстанской нефти. Следующий шаг – увеличение объемов поставок и придание им долгосрочного, стабильного характера", - цитирует Токаева его пресс-служба.

Сегодня, отметил Токаев, приоритетной задачей для руководства Казахстана является дальнейшая диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки.

Напомним, в конце декабря 2022 г. стало известно, что казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" допустила возможность поставок нефти в Германию.

Теги: Касым-Жомарт Токаев, ИльхамАлиев



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