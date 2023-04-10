Команда мотопробега "Каспий-море дружбы" работает в Азербайджане - Игорь Бабушкин встретился с премьер-министром, пообщался с молодежью, передал икону

Астраханская мотоколонна в рамках мотопробега «Каспий – море дружбы» во главе с губернатором Игорем Бабушкиным накануне прибыла в Азербайджанскую Республику. По традиции астраханцы возложили цветы к мемориальному комплексу «Братская могила» и на Аллее почётного захоронения.

Ключевыми событиями в Баку стала встреча губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с Премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и общение с молодёжью Азербайджана.

В ходе встречи губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов подвели итоги сотрудничества в сфере торговли, промышленности, транспорта и логистики. В первую очередь это увеличение объемов торгового оборота. По итогам 2022 года он увеличился в четыре раза. Весомый вклад в это вносит тесное сотрудничество Азербайджанского и Астраханского деловых центров. Кроме того, большое внимание уделяется вопросам развития МТК «Север – Юг» и взаимодействия в области судостроения. Стороны наметили планы по дальнейшему двустороннему сотрудничеству.

Также глава Астраханской области встретился с представителями молодёжных организаций Астраханской области и Азербайджанской Республики. Мероприятие прошло на площадке Астраханского делового центра в Баку. Договоренность о его проведении была достигнута в ходе встречи Губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в декабре прошлого года.

«Я уверен, что формат этого общения станет традиционным, и эта площадка поможет нам стать еще ближе друг к другу», – подчеркнул глава региона и пригласил активистов азербайджанских молодежных организаций принять участие в форумах и фестивалях, которые пройдут в этом году в Астрахани.

В соответствии с православными традициями на Вербное воскресенье астраханцы посетили кафедральный Собор Святых Жён-Мироносиц в Баку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, Азербайджанская Республика является одним из ключевых партнёров Астраханской области в Каспийском регионе. С 2010 года в Астрахани Фондом Гейдара Алиева реализован ряд социально-значимых и культурных проектов в Астрахани и Баку. В 2023 году исполняется 100 лет со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Совместно с азербайджанскими коллегами регион реализует обширный план мероприятий, приуроченных к этой памятной дате. Они пройдут не только в Астраханской области, но и в Азербайджане. Активное участие в них примут астраханская школа имени Гейдара Алиева, деловые центры в Астрахани и Баку, Апшеронский район Азербайджана и Наримановские районы Астраханской области и Баку. 8 мая в Астрахани состоится концерт деятелей искусств Азербайджанской Республики, а 3 июня, в соответствии с планом мероприятий, астраханские артисты отправятся с выступлениями в Азербайджан.