Володин отправляет депутатов Госдумы на двухнедельные каникулы

Депутаты Госдумы уйдут на двухнедельные каникулы перед окончанием весенней сессии: спикер палаты Вячеслав Володин подписал распоряжение об отпуске для депутатов с 24 апреля по 7 мая.

В документе, на который ссылаются "Ведомости", говорится, что оплачиваемый отпуск на 13 календарных дней будет предоставлен всем депутатам, кроме Ольги Алимовой – она уже использовала свое право на часть ежегодного оплачиваемого отпуска.

Весенняя сессия завершится в июле, к работе депутаты вернуться осенью.