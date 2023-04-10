10 Апреля 2023
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Политика В России Москва
Фото: Накануне.RU

Володин отправляет депутатов Госдумы на двухнедельные каникулы

Депутаты Госдумы уйдут на двухнедельные каникулы перед окончанием весенней сессии: спикер палаты Вячеслав Володин подписал распоряжение об отпуске для депутатов с 24 апреля по 7 мая.

В документе, на который ссылаются "Ведомости", говорится, что оплачиваемый отпуск на 13 календарных дней будет предоставлен всем депутатам, кроме Ольги Алимовой – она уже использовала свое право на часть ежегодного оплачиваемого отпуска.

Весенняя сессия завершится в июле, к работе депутаты вернуться осенью.

Теги: вячеслав володин, каникулы, госдума, отпуск



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