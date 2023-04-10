10 Апреля 2023
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Общество За рубежом
Фото: Artemas Liu

Далай-лама попал в скандал с поцелуем ребенка

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV извинился за инцидент с ребенком, произошедший в индийском городе Дхарамсала.

В сети ранее появились видеокадры, на которых Далай-лама чрезмерно нежен с мальчиком, который подошел попросить благословления. Ребенок попросил разрешения обнять духовного лидера, тот согласила, а затем поцеловал мальчика в губы. Также The Guardian сообщает, что Далай-лама просил ребенка "пососать его язык".

В заявлении от имени 87-летнего Далай-ламы говорится, что Его Святейшество извиняется перед мальчиком, его семьей и всеми, кто мог быть травмирован ситуацией. Представитель Далай-ламы заявил, что Его Святейшество часто "невинно и игриво дразнит людей, которых встречает, даже на публике и перед камерами".

Далай-лама XIV является духовным лидером последователей тибетского буддизма. Лауреат Нобелевской премии мира за 1989 год.

Теги: далай-лама, скандал, поцелуй, ребенок



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