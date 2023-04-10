США изучают сбой в работе "умных бомб" JDAM на Украине, - СМИ

В США разбираются в причинах сбоя в работе систем наведения "умных" бомб JDAM, который произошел на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона.

Отмечается, что украинские бомбы, оснащенные системами наведения американского производства JDAM, "в последнее время вышли из строя».

Предполагается, что взрыватели бомб "не настроены должным образом и что имеются проблемы с сигналом GPS, которые могут быть вызваны действиями российских глушилок", пишет РИА Новости.

О том, что власти США направят Украине модифицированные бомбы Jdam-ER дальнего действия с GPS-наведением с дальностью полета до 45 миль (72 километров), сообщалось еще в феврале.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) — высокоточные планирующие авиабомбы американской фирмы Boeing. Реализованы как комплект оборудования на основе технологии GPS, преобразующий существующие свободнопадающие бомбы во всепогодные корректируемые боеприпасы. JDAM представляет собой комплект из крыльев, крепящихся в средней части бомбы, и хвостового блока, имеющего управляемое оперение, позволяющее бомбе маневрировать. Там же находится и компьютер с навигационным оборудованием. Программа разработки JDAM является объединенной программой ВВС США и ВМС США.