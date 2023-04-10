В Тюмени директора областного центра занятости подозревают в превышении должностных полномочий

В Тюмени директора областного центра занятости населения Оксану Астафьеву подозревают в превышении должностных полномочий, повлекшем нарушение интересов регионального департамента труда и занятости сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Накануне центральный районный суд избрал в отношении подсудимой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ей запретили покидать дом с 21.00 до 7.00, общаться с участниками уголовного дела, за исключение следователя, полицейских, близких родственников. Также подсудимой запрещено посещать работу, массовые мероприятия и увеселительные заведения.

По данным следствия, с мая по ноябрь 2022 года заместителям директора и главному бухгалтеру центра занятости были выплачены премии за выполнение особо важных заданий. Сумма премий составила 1 млн 167 тыс. руб. Часть этих денег сотрудники вернули Астафьевой по ее требованию.